Dramatische Bilder aus der chinesischen Millionenmetropole Peking. Dort ist ein Kleinflugzeug in das höchste Gebäude der Stadt gekracht.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

In Peking ist am Freitag ein Kleinflugzeug in den höchsten Wolkenkratzer der Stadt, den Citic Tower, gekracht. Bilder deuten darauf hin, dass das Flugzeug zunächst an einem der oberen Stockwerke eingeschlagen und anschliessend abgestürzt ist. Videos zeigen zahlreiche herabfallende Trümmerteile.

Auf einem Trümmerteil ist die Kennung «B-12PP» zu erkennen. Demnach handelt es sich bei der verunglückten Maschine um ein chinesisches Leichtsportflugzeug, eine Sunward SA 60L Aurora. Gemäss Daten von Flightradar24 soll die Maschine vor dem Unglück stark von ihrer Flugroute abgewichen sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings noch nicht.

Informationen zum Piloten und möglichen weiteren Insassen lagen zunächst nicht vor.

Mit 528 Metern und 108 Stockwerken ist der Citic Tower, auch bekannt unter dem Namen Zhongguo Zun, das höchste Gebäude Pekings und eines der höchsten Gebäuden der Welt.