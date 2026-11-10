In Abu Dhabi beginnen am Dienstag neue Verhandlungen über den Ukraine-Krieg. Zwei Tage lang wollen die USA, Russland und die Ukraine Gespräche über ein Ende des Krieges führen.

«Hoffen, dass das Treffen uns auf dem Weg zum Frieden einen Schritt weiterbringt»

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Welt blickt nach Abu Dhabi. Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA kommen am Dienstag und Mittwoch in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate zu direkten trilateralen Gesprächen zusammen. Nach über acht Monaten Pause kommt es nun erstmals wieder zu Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges.

Die letzten direkten Friedensverhandlungen fanden am 17. und 18. Februar 2026 in Genf statt. Zuvor gab es bereits im Januar und Anfang Februar 2026 erste Gespräche in Abu Dhabi. Die Gespräche endeten ohne einen politischen Durchbruch. Umso gespannter werden daher die neuen Verhandlungen beobachtet.

Erst Europäer, dann trilaterale Gespräche

Die ersten Gespräche wurden zunächst mit den höchsten Sicherheitsberatern der europäischen Partner abgehalten. «Das erste Treffen findet mit Vertretern aus Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, der NATO und der Europäischen Kommission statt», teilte der ukrainische Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umjerow, der als Chefunterhändler agiert, bei Telegram mit.

Auch die US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, nahmen an dem Treffen teil. «Wir werden unsere Positionen abstimmen und die nächsten Schritte vor dem nächsten Verhandlungsabschnitt koordinieren», zitiert die deute Presseagentur Umjerow.

Im Anschluss folgen trilaterale Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur ⁠«Ria Nowosti» wurden diese im Verlauf des Vormittags (Schweizer Zeit) bereits aufgenommen. Die USA treten dabei als Vermittler auf. Die ukrainische Delegation wird dabei von Umjerow angeführt. Ebenfalls am Tisch sitzen Präsidialamtschef Kyrylo Budanow, Fraktionschef Dawyd Arachamija, Vize-Präsidialamtschef Serhij Kyslyzja sowie Militärgeheimdienst-Vize Wadym Skibizky.

Medinski hofft auf baldigen Frieden

Für Russland leitet Kreml-Berater Wladimir Medinski die Verhandlungen. In seiner Begrüssungsrede sagte er: «Wir hoffen, dass das heutige Treffen uns auf dem Weg zum Frieden einen Schritt weiterbringt.»

Zur Delegation gehören zudem die stellvertretenden Aussenminister Sergej Rjabkow und Michail Galusin, Militärgeheimdienst-Chef Igor Kostjukow, die Generalstabsvertreter Juri Schigarlowski und Alexander Sorin sowie die FSB-Vertreter Alexei Komkow und Dmitri Minajew.