Bei einer Frontalkollision in Triesen wurde eine Person schwer verletzt. Ein betrunkener Autofahrer war auf der Bergstrasse in einer Rechtskurve in die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Auto kollidiert.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntagabend ist es in Triesen FL auf der Bergstrasse zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Gegen 20 Uhr fuhr ein Mann alkoholisiert von Triesenberg auf der Bergstrasse talwärts in Richtung Triesen. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Eine Person wurde bei der Kollision schwer verletzt und vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes ins Spital gebracht. Neben der Landespolizei stand auch die Feuerwehr Triesen im Einsatz.