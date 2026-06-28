Tragödie in Saudi-Arabien: Bei einem Helikopterabsturz des Ölkonzerns Saudi Aramco in Ras Tanura starben am Sonntagmorgen 14 Menschen. Die Behörden untersuchen die Ursache des Unglücks.

Bei einem Helikopterabsturz in Ras Tanura in Saudi-Arabien sind am Sonntagmorgen alle 14 Insassen ums Leben gekommen. Das teilte eine offizielle Quelle des saudischen Energieministeriums mit.

Demnach stürzte der Helikopter des Ölkonzerns Saudi Aramco gegen 6 Uhr Ortszeit ab. Bei den Todesopfern handelt es sich laut Behörden ausschliesslich um saudische Staatsbürger.

Die zuständigen Behörden haben gemeinsam mit den relevanten Stellen Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Unglücks zu klären. Weitere Informationen zu den Hintergründen des Absturzes wurden zunächst nicht bekannt gegeben.