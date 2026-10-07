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VA Traktor Flughafen Novosibirsk
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Chaos am Flughafen:Hier fährt der Traktor über die Piste

Drei Durchstarts
Blauer Traktor sorgt an russischem Flughafen für Chaos

Am Flughafen Nowosibirsk-Tolmatschowo hat ein kleiner Traktor Ende September offenbar eine Piste blockiert. Drei Flugzeuge mussten durchstarten. Der Vorfall wird nun untersucht.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Dieser blaue Traktor sorgte am Flughafen Nowosibirsk-Tolmatschowo für Chaos.
Foto: Screenshot Telegram
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Mattia JutzelerRedaktor News

Ein Video in einem russischen Telegram-Kanal sorgt derzeit für Verwirrung. Zu sehen ist ein kleiner, blauer Traktor, der augenscheinlich seelenruhig über die Piste eines Flughafens knattert.

Entstanden ist das Video am 25. September an einem Flughafen westlich der russischen Millionenstadt Nowosibirsk. Laut der Fachzeitschrift «Aerotelegraph» sorgte der Traktor wohl für einiges an Chaos. Drei Flugzeuge, eine Maschine aus Kasachstan und zwei Inland-Flüge, mussten wegen Blockierung der Piste durchstarten. Alle drei landeten sicher beim zweiten Anflug.

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Fahrer sollte Gras aussäen

Unklar ist, wo genau der Traktor über die Piste fuhr. Manche russische Medien schreiben vom Bereich am Ende der betroffenen Piste. Anderen Quellen zufolge fuhr der Traktor sogar direkt auf der Landebahn.

Das Fahrzeug war auf dem Flughafen wohl mit Landschaftsarbeiten beschäftigt. Laut einer Nachricht im Telegram-Kanal gehört das Fahrzeug einem Subunternehmer der Baufirma Novosibirskavtodor. Der Fahrer hatte wohl den Auftrag, am Ende der Piste Gras auszusäen. Der Vorfall wird nun von lokalen Sicherheitsbehörden untersucht.

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