Bei einer Explosion in einem Waffenlager im Nordwesten Syriens wurden am Mittwoch mindestens 14 Menschen getötet und 11 weitere verletzt. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Tragödie im Nordwesten Syriens: Am Mittwoch kam es in einem Waffenlager nahe Sarmada zu einer Explosion in einem Waffenlager. Wie die staatliche Mediendirektion der Provinz Idlib auf Telegram mitteilte kamen mindestens 14 Menschen ums Leben. Mindestens elf weitere wurden verletzt.

Die Ursache der Explosion in der Provinz Idlib war zunächst unklar. Nicht selten ereignen sich in dem, seit über einem Jahrzehnt von Krieg gekennzeichneten, Land solche Vorfälle.

Einsatzkräfte suchen weiter nach Überlebenden

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichtet, wurde das betroffene Lagerhaus von 2011 bis 2024 zur Aufbewahrung von Waffen und Munition genutzt, die aus der Zeit des Aufstands und des Bürgerkriegs im Land stammen.

Zivilschutz- und Rettungskräfte des Syrischen Roten Halbmonds suchen weiterhin nach Überlebenden unter den Trümmern. Aufnahmen vor Ort zeigen eine riesige schwarze Rauchsäule.