Bei einem Brand auf einem Frachter in der Beihai-Werft in Qingdao, in der chinesischen Provinz Shandong, sind 20 Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Tragödie an der Ostküste Chinas: Am Donnerstagvormittag brach gegen 11.15 Uhr lokaler Zeit ein Brand auf einem Frachter im Hafen von Qingdao, in der Provinz Shandong aus. Der Vorfall ereignete sich während Wartungsarbeiten der China State Shipbuilding Corporation Qingdao Beihai Shipyard auf einem ausländischen Schiff, wie chinesische Medien berichten.

An Bord befanden sich insgesamt 42 Personen, wie die «Yangtse Evening Post» berichtet. Zwölf Personen konnten demnach sicher evakuiert werden, fünf Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei stabil. 25 Personen waren zunächst noch vermisst worden. Nachdem das Feuer gegen 14.30 Uhr gelöscht werden konnten, wurden bislang 20 der vermissten Personen leblos geborgen.

Die Provinz Shandong und die Stadt Qingdao haben unverzüglich ihre Notfallmassnahmen aktiviert. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, um die Rettungs- und Bergungsarbeiten voranzutreiben.