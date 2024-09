Nach einem Restaurantbesuch in Bayern stirbt eine 46-jährige Frau. Die Polizei untersucht, ob eine Lebensmittelvergiftung durch Bacillus cereus die Ursache ist. Der Restaurantbetreiber steht unter Verdacht der fahrlässigen Tötung.

Tragödie in Pizzeria in Bayern

Kurz zusammengefasst Frau stirbt nach Restaurantbesuch in Bayern

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen die Pizzeria

Andrea A. (46) starb drei Tage nach dem Essen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Johannes Hillig Redaktor News

Es sollte ein schöner Abend mit ihren Freundinnen werden. Doch am Ende bedeutete der Besuch im Restaurant für Andrea A.* (†46) den Tod. Drei Tage nach dem Abendessen hörte ihr Herz auf zu schlagen.

Die Altenpflegerin hatte in der Pizzeria in Bayern Tortellini mit Schinken in Rahmsauce gegessen und fühlte sich danach nicht gut. Ihrer Freundin (48) ging es ähnlich. Sie hatte ebenfalls Tortellini bestellt, allerdings mit einer anderen Sauce, wie «Bild» berichtet. Beide Frauen kamen ins Spital.

«Man sagte mir, dass sie verstorben ist»

Bereits auf der Fahrt nach Hause hatten sich die beiden schlecht gefühlt. Die 48-Jährige musste sich übergeben. Auch der Gesundheitszustand von Andrea A. verschlechterte sich. Doch sie konnte nicht brechen, obwohl es ihr so miserabel ging.

Ein Teller Tortellini könnte einer Frau in Deutschland zum Verhängnis geworden sein. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

«Die Freundin wurde am Montag entlassen, aber Andrea sollte noch eine Nacht länger bleiben. Am Dienstag um 23.20 kam der Anruf aus dem Krankenhaus. Man sagte mir, dass sie verstorben ist», sagt ihr Mann zu «Bild».

Gefährliches Bakterium nachgewiesen

Wie konnte das nur passieren? Die Polizei ermittelt in dem tragischen Fall gegen die Pizzeria wegen fahrlässiger Tötung. «Es wird in der Pathologie die Todesursache untersucht und dann, ob das Essen eine Rolle gespielt haben kann», so die Polizei gegenüber dem «Oberbayerischen Volksblatt».

Möglicherweise wurde eine üble Lebensmittelvergiftung der Altenpflegerin zum Verhängnis – ausgelöst durch das Bakterium Bacillus cereus. Anfällig dafür sind Reis und Pasta. Laut Informationen der «Bild» soll das Bakterium in den Tortellini gefunden worden sein.

* Name der Redaktion bekannt