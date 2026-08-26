Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- In Islamabad starben 15 Neugeborene bei Brand im PIMS-Spital
- Nur ein Baby überlebte, Feuer wurde mittlerweile gelöscht
Brand durch Klimaanlagen-Explosion verursacht
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk
Tragödie in Pakistan: Mindestens 15 Neugeborene sind bei einem Brand auf der gynäkologischen Station des Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) in der Hauptstadt Islamabad ums Leben gekommen, wie das Spital am Mittwochmorgen mitteilte. Nach Angaben des Spitals befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes 16 Neugeborene in der Säuglingsstation, von denen nur eines gerettet werden konnte.
Wie der lokale Sender Geo TV berichtet, brach das Feuer durch eine Explosion an der Klimaanlage in der Säuglingsstation aus. Nach Angaben der Rettungskräfte ist der Brand mittlerweile gelöscht. Teams vor Ort führen nun Kühlmassnahmen durch.