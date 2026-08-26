Bei einem Brand in einem staatlichen Spital in Islamabad sind mindestens 15 Säuglinge ums Leben gekommen. Auslöser des Feuers war ein Defekt in der Klimaanlage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Islamabad starben 15 Neugeborene bei Brand im PIMS-Spital

Nur ein Baby überlebte, Feuer wurde mittlerweile gelöscht



Brand durch Klimaanlagen-Explosion verursacht

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Tragödie in Pakistan: Mindestens 15 Neugeborene sind bei einem Brand auf der gynäkologischen Station des Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) in der Hauptstadt Islamabad ums Leben gekommen, wie das Spital am Mittwochmorgen mitteilte. Nach Angaben des Spitals befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes 16 Neugeborene in der Säuglingsstation, von denen nur eines gerettet werden konnte.

Wie der lokale Sender Geo TV berichtet, brach das Feuer durch eine Explosion an der Klimaanlage in der Säuglingsstation aus. Nach Angaben der Rettungskräfte ist der Brand mittlerweile gelöscht. Teams vor Ort führen nun Kühlmassnahmen durch.