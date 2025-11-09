Furchtbares Unglück in Oberösterreich: Eine 29-jährige Mutter überfuhr am Samstag aus Versehen ihre einjährige Tochter in der Garageneinfahrt. Sie bemerkte nicht, dass sich das Kind hinter dem Wagen befand.

1/4 Der Unfall passierte in der österreichischen Ortschaft Kopfing. Foto: Screenshot Google Maps

Darum gehts Tragischer Unfall: Mutter überfährt einjährige Tochter in Garage in Oberösterreich

Familie wechselte Winterreifen, Mutter hörte Knall beim Zurücksetzen des Autos

29-jährige Mutter und 31-jähriger Vater riefen sofort Rettungskräfte, Kind starb Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

In Oberösterreich kam es am Samstagabend zu einem tragischen Unfall: Eine 29-jährige Frau erfasste in der Einfahrt ihrer Garage aus Versehen ihre eigene Tochter (†1). Das Kind überlebte den Unfall nicht und starb noch vor Ort.

Wie «Oe24» berichtet, nahm die Familie aus dem Ort Kopfing zuvor ihren Winterreifen-Wechsel vor.

Plötzlich ein lauter Knall

Das kleine Mädchen hielt sich dabei auch in der Garage auf.

Gegen 18 Uhr waren die Eltern mit den Arbeiten fertig. Die 29-Jährige wollte das Auto daraufhin aus der Garage fahren und setzte ein Stück zurück. Dabei hörte sie plötzlich einen Knall, wie das Nachrichtenportal schreibt.

Rettungskräfte konnten nichts mehr tun

Als die Frau sofort ausstieg, bemerkte sie ihre eingeklemmte Tochter unter dem Auto. Die panische Mutter und ihr 31-jähriger Ehemann riefen umgehend die Rettungskräfte.

Der Vater versuchte noch, mit einem Wagenheber seine Tochter zu befreien. Leider kam jede Hilfe zu spät. Die von den Sanitätern eingeleiteten Reanimationsmassnahmen blieben ohne Erfolg. Die Einjährige starb noch an der Unfallstelle.

Die Eltern und Angehörigen werden nun von einem Care-Team betreut.