Eine junge Schweizerin ertrank am Freitag in Nicaragua, als ihr Fahrzeug von einem Fluss mitgerissen wurde. Das berichten mehrere lokale Medien übereinstimmend. Auch eine Französin und eine Nicaraguanerin verloren ihr Leben.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie in Mittelamerika. Eine junge Schweizerin ertrank am frühen Freitagmorgen in einem Fluss in Nicaragua. Das berichten mehrere lokale Medien übereinstimmend. Das Fahrzeug, vermutlich ein Pick-up-Truck, in dem die Touristin zusammen mit drei anderen Personen unterwegs war, wurde von einem Fluss mitgerissen.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA hat den Tod der Schweizerin bisher noch nicht bestätigt. Eine entsprechende Anfrage von Blick ist noch hängig.

Auch eine Französin und eine Nicaraguanerin verloren dabei ihr Leben. Der mexikanische Fahrer des Fahrzeugs konnte sich wohl retten, berichtet unter anderem «La Prensa».

Starke Regenfälle vor dem Unfall

Laut einem ersten Polizeibericht versuchte die Gruppe um etwa 1 Uhr Morgens, den Nahualapa-Fluss zu durchqueren, dessen Strömung normalerweise ungefährlich ist. Starke Regenfälle in den Stunden vor dem Unfall hätten die Lage jedoch deutlich verschärft. Die Warnungen der Behörden bezüglich der verstärkten Strömung hätte die Gruppe wohl nicht erhalten.

Eines der Opfer, vermutlich die Nicaraguanerin, war bei einem Hotel in der Gegend angestellt. Die beiden jungen Touristinnen waren wohl als Teilnehmerinnen eines Surf-Camps in Nicaragua, heisst es bei «La Prensa» weiter.

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