Zwei Kinder sind im deutschen Dinslaken nach einem Unfall gestorben. Eine Autofahrerin erfasste am Mittwochmorgen drei Velofahrer und prallte gegen parkierte Autos.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrerin rast in Kindergruppe in Dinslaken, zwei Kinder sterben

Unfallfahrerin und zwei Kinder schwer verletzt, Ursache unbekannt

Drei parkierte Autos beschädigt, Polizei untersucht den Vorfall

Johannes Hillig Redaktor News

Schreckliches Drama am frühen Morgen im deutschen Ruhrgebiet! Gegen 7.45 Uhr fährt eine Autofahrerin (47) auf der Hagenstrasse in Dinslaken im Bundesland Nordrhein-Westfalen, wie «Bild» berichtet.

Plötzlich verliert sie die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto kommt nach links von der Strasse ab und rast direkt in eine Dreiergruppe von Schulkindern. Die Jugendlichen aus der Nachbarstadt Duisburg sind auf ihren Velos unterwegs. Danach kracht der Wagen ungebremst in drei parkierte Autos. Laut RTL war ein 16‑sekündiger Herzstillstand der Fahrerin nach Erkenntnissen der Ermittler Auslöser des Unfalls.

Unfallfahrerin liegt im Spital

Ärzte konnten das Kind nicht mehr retten. Die Wucht des Aufpralls ist brutal: Zwei der Velo-Kinder werden lebensgefährlich verletzt, das dritte kommt mit leichten Verletzungen davon. Die Rettungskräfte rasen die Opfer sofort ins Spital. Doch für einen 12-jährigen Buben kommt jede Hilfe zu spät – er erliegt wenig später im Spital seinen schweren Verletzungen. Auch der zweite schwerverletzte 12-Jährige erliegt kurz darauf seinen Verletzungen, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilt.

Auch die Unfallfahrerin selbst verletzt sich bei dem heftigen Crash schwer. Sie liegt derzeit ebenfalls im Spital. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen.

Laut Informationen von RTL soll die Fahrerin bereits vor einem Jahr einen Unfall wegen eines Ohnmachtsanfalls verursacht haben. Sie soll während des Unglücks auch einen Event-Recorder getragen haben. Dabei handelt es sich um ein medizinisches Gerät, das den Herzrhythmus langfristig überwacht und aufzeichnet.