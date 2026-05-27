Ein 12-jähriges Kind ist im deutschen Dinslaken nach einem Unfall gestorben. Eine Autofahrerin erfasste am Mittwochmorgen drei Velofahrer und prallte gegen parkierte Autos. Zwei Kinder wurden schwer verletzt, die Fahrerin liegt im Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Kind (12) starb nach Unfall in Dinslaken am Mittwochmorgen

Autofahrerin erfasste drei Kinder, prallte gegen parkierte Autos

Zwei Kinder lebensgefährlich verletzt, eins tot, Ermittlungen laufen

Johannes Hillig Redaktor News

Schreckliches Drama am frühen Morgen im deutschen Ruhrgebiet! Gegen 7.45 Uhr fährt eine Autofahrerin (47) auf der Hagenstrasse in Dinslaken im Bundesland Nordrhein-Westfalen, wie «Bild» berichtet.

Plötzlich verliert sie die Kontrolle über ihren Wagen. Aus ungeklärten Gründen kommt das Auto nach links von der Strasse ab und rast direkt in eine Dreiergruppe von Schulkindern. Die Jugendlichen aus der Nachbarstadt Duisburg sind auf ihren Velos unterwegs. Danach kracht der Wagen ungebremst in drei parkierte Autos.

Unfallfahrerin liegt im Spital

Ärzte konnten das Kind nicht mehr retten Die Wucht des Aufpralls ist brutal: Zwei der Velo-Kinder werden lebensgefährlich verletzt, das dritte kommt mit leichten Verletzungen davon. Die Rettungskräfte rasen die Opfer sofort ins Spital. Doch für einen 12-jährigen Buben kommt jede Hilfe zu spät – er erliegt wenig später im Spital seinen schweren Verletzungen.

Auch die Unfallfahrerin selbst verletzt sich bei dem heftigen Crash schwer. Sie liegt derzeit ebenfalls im Spital. Wie es zu dem schrecklichen Unglück kommen konnte, ist völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



