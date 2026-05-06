Ein tragischer Unfall erschüttert Deutschland. Ein zehnjähriger Junge verlor beim Rangieren eines Kleintransporters die Kontrolle. Seine Mutter wurde vom Wagen erfasst und starb.

Janine Enderli Redaktorin News

Schrecklicher Unfall in Südhessen (D): In der Ortschaft Alsbach-Hähnlein wollte ein Bub (10) am Dienstagnachmittag einen parkierten Kleintransporter rangieren. Beim Versuch, das Fahrzeug zu bewegen, verlor er die Kontrolle darüber.

Als die Mutter eingreifen wollte, wurde sie vom Wagen erfasst und erlitt tödliche Verletzungen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Offenbar versuchte ein Nachbar noch, die Mutter zu reanimieren. Ohne Erfolg.

Nun wird abgeklärt, wie es zum Unfall kommen konnte. Aktuell gebe es keine Hinweise auf einen technischen Defekt des Wagens.