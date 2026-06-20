An der Strandpromenade eines italienischen Ferienortes kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein SUV mit Tessiner Kennzeichen erfasste einen Roller mit zwei Personen darauf. Ein 17-Jähriger verstarb, ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In der Nacht auf Samstag fuhr ein Range Rover mit Tessiner Kennzeichen an der Strandpromenade von Pietrasanta di Versilia in der Nähe der italienischen Stadt Lucca in der Toskana entlang, als er mit einem Roller kollidierte, auf dem zwei junge Leute sassen. Dies berichtet RSI. Der Unfall ereignete sich unweit eines beliebten Nachtclubs an der Riviera gegen 4 Uhr. Zwischen den Gemeinden Forte dei Marmi und Marina di Pietrasanta kam es zur Kollision.

Ein 17-jähriger Rollerfahrer starb trotz Wiederbelebungsmassnahmen. Sein 18-jähriger Kollege, der auf dem Roller mitgefahren war, wurde per Helikopter ins Spital geflogen. Er befinde sich in ernstem Zustand mit mehreren Knochenbrüchen, schwebt jedoch laut RSI nicht in Lebensgefahr.

Gabriele M. (†17) hatte vor Kurzem seinen Abschluss gemacht

Ersten Berichten zufolge wendete das Fahrzeug. Die drei Insassen flüchteten zu Fuss und liessen das Auto zurück, ohne den Unfall zu melden. Wie die italienischen Zeitungen «Il Tirreno» und «La Nazione» berichteten , wurde der Fahrer später im Rahmen von Sonderkontrollen nach dem Unfall festgenommen. Laut Medienberichten ist der Autolenker 27 Jahre alt. Die anderen Insassen des SUVs seien noch flüchtig.

Wie die Zeitung «La Nazione» berichtet, handelt es sich bei dem Todesopfer um den 17-jährigen Gabriele M.* aus Viareggio. Er hatte erst kürzlich seinen Abschluss am naturwissenschaftlichen Gymnasium Carlo Piaggia gemacht. Für einen Sommerjob hatte er zuletzt als Rettungsschwimmerassistent in Bagno Leila gearbeitet. Auf Facebook drückten die Mitarbeiter und die Leitung des Bades ihr Beileid aus: «Gabriele war erst vor Kurzem als Rettungsschwimmerassistent zu uns gekommen, und wir hatten ihn als freundlichen und hilfsbereiten jungen Mann kennengelernt. Die gesamte Gemeinde von Bagno Leila steht seiner Familie in dieser schweren Zeit bei.»

Auch seine Schule drückte auf Facebook ihr Beileid aus: «Ciao Gabriele, ‹Gabbo›, wir werden dich immer für deine Güte, deine Aufrichtigkeit und deine Lebensfreude in Erinnerung behalten. »Weiter hiess es in der Nachricht: «Du kanntest den Wert von Freundschaft und Loyalität.»

* Name bekannt