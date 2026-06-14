In den USA ist am Sonntag ein Flugzeug abgestürzt. An Bord befanden sich offenbar 11 Fallschirmspringer. Alle Insassen starben.

Tragödie in den USA: Elf Fallschirmspringer und ein Pilot sind am Sonntagmorgen bei einem Flugzeugabsturz in Butler, Missouri, ums Leben gekommen, wie der US-Sender Fox4 berichtet.

Laut einem Sprecher der Katastrophenschutzbehörde von Bates County kehrte kurz vor 11.30 Uhr ein Privatflugzeug, das vom Flughafen Butler Memorial gestartet war, aus unbekannten Gründen um und stürzte im Bereich des Business 49 Highway ab.

Laut einer Quelle handelte es sich bei elf der zwölf Opfer um Fallschirmspringer. Das zwölfte Opfer war der Pilot des Flugzeugs. Alle Insassen kamen ums Leben.

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