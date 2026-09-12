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Tragödie in Chile
Brand in Seniorenheim fordert 16 Tote

16 Menschen starben am Freitagabend bei einem Brand in einem chilenischen Seniorenwohnheim. Rettungskräfte konnten nur zehn Bewohner rechtzeitig evakuieren.
Publiziert: 08:02 Uhr
Bilder in den sozialen Medien zeigen: Flammen schlugen aus dem Gebäude.
Foto: @fdo2000

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Brand in Seniorenwohnheim in Pitrufquén fordert 16 Todesopfer
  • Nur zehn Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden
  • Feuer brach am Freitag um 22.30 Uhr Ortszeit aus
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Marian NadlerRedaktor News

Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in der chilenischen Stadt Pitrufquén sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Das schreibt das Nachrichtenportal «Meganoticias». Das Feuer war am Freitagabend gegen 22.30 Uhr Ortszeit ausgebrochen.

Laut Behördenangaben konnten nur zehn Bewohner rechtzeitig evakuiert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.

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