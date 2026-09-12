Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Brand in Seniorenwohnheim in Pitrufquén fordert 16 Todesopfer
- Nur zehn Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden
- Feuer brach am Freitag um 22.30 Uhr Ortszeit aus
Marian NadlerRedaktor News
Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in der chilenischen Stadt Pitrufquén sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Das schreibt das Nachrichtenportal «Meganoticias». Das Feuer war am Freitagabend gegen 22.30 Uhr Ortszeit ausgebrochen.
Laut Behördenangaben konnten nur zehn Bewohner rechtzeitig evakuiert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.