16 Menschen starben am Freitagabend bei einem Brand in einem chilenischen Seniorenwohnheim. Rettungskräfte konnten nur zehn Bewohner rechtzeitig evakuieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Seniorenwohnheim in Pitrufquén fordert 16 Todesopfer

Nur zehn Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden

Feuer brach am Freitag um 22.30 Uhr Ortszeit aus

Marian Nadler Redaktor News

Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in der chilenischen Stadt Pitrufquén sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Das schreibt das Nachrichtenportal «Meganoticias». Das Feuer war am Freitagabend gegen 22.30 Uhr Ortszeit ausgebrochen.

Laut Behördenangaben konnten nur zehn Bewohner rechtzeitig evakuiert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.