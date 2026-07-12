Eine Mutter rettete am Samstagabend im deutschen Leingarten ihrer zweijährigen Tochter das Leben, als ein Zug heranraste. Sie stiess den Kinderwagen weg, wurde selbst erfasst und starb.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mutter (†26) stirbt am Samstag in Leingarten (D), rettet Tochter

Sie stiess Kinderwagen vor ankommendem Regionalexpress RE45 von Gleisen

Leingarten: Bahnübergang mit 11'600 Einwohnern, Ursache wird noch ermittelt

Daniel Macher Redaktor News

In letzter Sekunde rettete eine junge Mutter ihrer zweijährigen Tochter das Leben – und bezahlte dafür mit ihrem eigenen. Am Samstagabend ereignete sich in Leingarten bei Heilbronn (D) ein tragischer Unfall, bei dem die 26-Jährige von einem Zug erfasst und tödlich verletzt wurde.

Der Vorfall geschah gegen 19.45 Uhr an einem Bahnübergang in der kleinen Stadt mit rund 11'600 Einwohnern westlich von Heilbronn. Die Mutter war mit dem Kinderwagen unterwegs und wollte die Gleise an einem mit Ampel und akustischem Signal gesicherten Fussgängerüberweg überqueren, wie mehrere deutsche Medien berichten.

Heldentat im Angesicht des Todes

Als sie mit dem Kinderwagen direkt vor den heranfahrenden Regionalexpress RE45 auf der Strecke von Heilbronn nach Karlsruhe geriet, reagierte die junge Frau blitzschnell. Im allerletzten Moment stiess sie den Kinderwagen mit ihrer Tochter von den Gleisen – eine Heldentat, die dem kleinen Mädchen das Leben rettete.

Der Lokführer leitete zwar noch eine Notbremsung ein, doch für die Mutter kam jede Hilfe zu spät. Sie wurde vom Zug erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle im Gleisbett. Die Zweijährige im Kinderwagen blieb nach Polizeiangaben glücklicherweise unverletzt.

Ursache noch unklar

Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. «Wir ermitteln derzeit, ob die Ampel ausgefallen war oder ob die Frau nicht aufgepasst hatte», erklärte Polizeiführer Thomas Schuster gegenüber deutschen Medien.

Der Bahnübergang verfüge zwar über keine Schranke, sei aber mit einer Ampel sowie einem akustischen Warnsignal ausgestattet, das einen einfahrenden Zug ankündigt. Nun müsse geklärt werden, ob die Technik einwandfrei funktioniert habe oder die Frau möglicherweise die rote Ampel und das Warnsignal übersehen oder ignoriert haben könnte.