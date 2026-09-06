Gasexplosion nahe Paris – Kind (†2) tot – sieben verletzt

Darum gehts
- Gasexplosion in Aubervilliers tötet zweijähriges Kind, sieben Verletzte
- Zwei Verletzte in lebensbedrohlichem Zustand
- Rettungskräfte rückten um 23 Uhr am Samstag aus
Tragödie in Frankreich: In der Nacht auf Sonntag kam es in Aubervilliers, rund neun Kilometer nördlich von Paris, zu einer Gasexplosion. In einem Einfamilienhaus im Departement Seine-Saint-Denis kam es infolge eines Gaslecks zu einer Explosion, wie französische Medien berichten. Ein zweijähriges Kind kam dabei ums Leben, sieben weitere Personen wurden verletzt. Zwei von ihnen befinden sich laut Angaben des Bürgermeisters der Stadt in lebensbedrohlichem Zustand, wie der Sender ici.fr berichtet.
Nach Angaben der Präfektur von Seine-Saint-Denis rückten die Rettungskräfte am Samstag gegen 23 Uhr aus. «Unsere Gedanken gelten heute Abend diesem kleinen Zweijährigen, seinen Angehörigen und all jenen, von denen wir hoffen, in den kommenden Stunden gute Nachrichten zu erhalten», erklärte Sofienne Karroumi, der Bürgermeister von Aubervilliers, in den sozialen Medien.
Um die betroffenen Personen zu versorgen, stellte die Stadt einen Gemeindesaal, Zusatzbetten und die Umkleideräume eines Stadions zur Verfügung.