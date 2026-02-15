Ein schrecklicher Unfall schockiert am Sonntagmorgen das deutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Auf einem kleinen Feldweg nahe der Ortschaft Kuchelmiss endete ein Schlittelausflug für einen kleinen Bub tödlich.

Darum gehts Schlittenfahrt in Deutschland endet mit Todesfall

37-Jähriger zog Kinder auf Plastikschlitten, ein Bub (†11) starb

Zwei Kinder (11, 13) leicht verletzt, Ermittlungen gegen Fahrer eröffnet

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Es hätte ein freudiger Tag im Schnee werden sollen, doch schnell entwickelte sich der Schlittelausflug dreier Kinder mit einem Bekannten (37) zu einer Tragödie. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der 37-Jährige am Sonntagmorgen die drei Kinder auf einem Feld nahe der norddeutschen Ortschaft Kuchelmiss auf einem selbstgebastelten Plastikschlitten hinter seinem Auto her gezogen haben.

Dann verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Schlitten prallte mit hoher Geschwindigkeit frontal in einen Holzstapel. Zwei Kinder (11 und 13) wurden dabei leicht verletzt – das dritte, ein Bub (†11), verstarb noch an der Unfallstelle.

Rettungshelikopter aufgeboten

«Neben dem elfjährigen Jungen sassen zwei weitere Kinder auf dem Schlitten, als es zu dem Unglück kam», bestätigte die Polizei auch gegenüber «Bild». Obwohl sofort Rettungskräfte aufgeboten wurden – darunter auch zwei Helikopter – konnte man nur noch den Tod des 11-Jährigen feststellen.

Gegen den Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ermittelt. Auch die genauen Umstände und der Unfallhergang werden untersucht. Klar ist bisher erst, dass der 37-Jährige mit keinem der drei Kinder verwandt ist. In welcher Beziehung die drei Kinder zueinander stehen, ist nicht bekannt.