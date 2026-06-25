Ein 37-jähriger Schweizer ist am Dienstag bei einem Paragliding-Unfall am Gardasee ums Leben gekommen. Der Mann stürzte bei Malcesine aus 20 Metern Höhe ab. Die Ursache wird nun untersucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 37-jähriger Schweizer stirbt bei Paragliding-Unfall am Gardasee am Dienstag

Absturz aus 20 Metern Höhe nach Kontrollverlust des Gleitschirms

Behörden untersuchen Unfallursache in Malcesine am Monte Baldo

Daniel Macher Redaktor News

Ein 37-jähriger Schweizer ist am Dienstag bei einem Paragliding-Unfall am Gardasee ums Leben gekommen. Wie italienische Medien berichten, ereignete sich das Unglück bei Malcesine am Monte Baldo in der Gegend von Tratto Spino, einem beliebten Startplatz für Gleitschirmflieger.

Kurz nach dem Start soll der Mann die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren haben und aus rund 20 Metern Höhe abgestürzt sein. Die Verletzungen waren laut Berichten schwerwiegend. Die Rettungskräfte konnten den Touristen nicht mehr retten.

Die Behörden untersuchen nun die genaue Ursache des Absturzes und prüfen, ob ein technischer Fehler, menschliches Versagen oder eine Kombination verschiedener Faktoren zum Unfall geführt hat.



