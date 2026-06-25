Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 37-jähriger Schweizer stirbt bei Paragliding-Unfall am Gardasee am Dienstag
- Absturz aus 20 Metern Höhe nach Kontrollverlust des Gleitschirms
- Behörden untersuchen Unfallursache in Malcesine am Monte Baldo
Daniel MacherRedaktor News
Ein 37-jähriger Schweizer ist am Dienstag bei einem Paragliding-Unfall am Gardasee ums Leben gekommen. Wie italienische Medien berichten, ereignete sich das Unglück bei Malcesine am Monte Baldo in der Gegend von Tratto Spino, einem beliebten Startplatz für Gleitschirmflieger.
Kurz nach dem Start soll der Mann die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren haben und aus rund 20 Metern Höhe abgestürzt sein. Die Verletzungen waren laut Berichten schwerwiegend. Die Rettungskräfte konnten den Touristen nicht mehr retten.
Die Behörden untersuchen nun die genaue Ursache des Absturzes und prüfen, ob ein technischer Fehler, menschliches Versagen oder eine Kombination verschiedener Faktoren zum Unfall geführt hat.