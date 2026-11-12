Darum gehts
- In Fujairah starben bei einem Unfall mit Brand 14 Menschen
- 30 Personen wurden verletzt, beteiligt waren ein LKW und mehrere Fahrzeuge
- Der Laster kippte um, das Feuer griff auf Fahrzeuge über.
Bei einem Unfall mit anschliessendem Brand in Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind 14 Menschen ums Leben gekommen. 30 weitere Personen wurden verletzt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Polizei. An dem Unfall waren ein Lastwagen und mehrere Fahrzeuge beteiligt.
Der LKW-Fahrer hatte kurz vor Mitternacht (Ortszeit) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschliessend kollidierte der Laster mit einem anderen Fahrzeug, kippte um und rammte mehrere Fahrzeuge, die aufgrund von stockendem Verkehr angehalten hatten.
Im Inneren des Lastwagens brach ein Feuer aus, das sich rasch auf mehrere weitere beschädigte Fahrzeuge ausbreitete. Ein Grossaufgebot von Rettungskräften und Polizei war vor Ort, löschte den Brand, brachte die Verletzten in Spitäler und sicherte das Gelände.