Ein Lastwagen baute am Mittwoch einen Unfall, kippte um und rammte weitere Fahrzeuge. Danach breitete sich ein Feuer aus. Laut Polizei starben 14 Menschen, 30 weitere wurden verletzt.

Darum gehts In Fujairah starben bei einem Unfall mit Brand 14 Menschen

30 Personen wurden verletzt, beteiligt waren ein LKW und mehrere Fahrzeuge

Der Laster kippte um, das Feuer griff auf Fahrzeuge über.

Marian Nadler Redaktor News

Bei einem Unfall mit anschliessendem Brand in Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind 14 Menschen ums Leben gekommen. 30 weitere Personen wurden verletzt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Polizei. An dem Unfall waren ein Lastwagen und mehrere Fahrzeuge beteiligt.

Der LKW-Fahrer hatte kurz vor Mitternacht (Ortszeit) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschliessend kollidierte der Laster mit einem anderen Fahrzeug, kippte um und rammte mehrere Fahrzeuge, die aufgrund von stockendem Verkehr angehalten hatten.

Im Inneren des Lastwagens brach ein Feuer aus, das sich rasch auf mehrere weitere beschädigte Fahrzeuge ausbreitete. Ein Grossaufgebot von Rettungskräften und Polizei war vor Ort, löschte den Brand, brachte die Verletzten in Spitäler und sicherte das Gelände.