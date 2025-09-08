Bei einer Kollision zwischen zwei Töffs starb am Sonntagnachmittag ein 68-jähriger Schweizer direkt nach der Grenze in Frankreich. Zwei weitere Schweizer wurden schwer verletzt.

Ein Schweizer (†68) tot, zwei weitere verletzt

Darum gehts Tragischer Unfall an Schweizer Grenze: Zwei Töffs kollidierten, ein Schweizer starb

Neblige Bedingungen auf verwinkelter Serpentinenstrasse nahe französischer Ortschaft Mouthe

15 Feuerwehrleute im Einsatz, zwei weitere Schweizer per Helikopter ins Spital geflogen

Tragödie nahe der Schweizer Grenze: Zwei Töffs kollidierten am Sonntagnachmittag auf einer verwinkelten Serpentinenstrasse bei Mouthe (F). Insgesamt drei Schweizer waren am Unfall beteiligt.

Für einen 68-jährigen Schweizer kam nach dem schweren Aufprall jede Hilfe zu spät. Er starb noch auf der Unfallstelle.

Die Kollision ereignete sich nahe der französischen Ortschaft Mouthe. Wie die Lokalzeitung «L'Est Republicain» berichtet, herrschten zum Zeitpunkt des Unfalls widrige Bedingungen. Es sei an bestimmten Stellen ziemlich neblig gewesen, so die Zeitung.

15 Feuerwehrleute aufgeboten

Aufgrund des heftigen Unfalls eilten über ein Dutzend Feuerwehrleute an die Unfallstelle.

Beim Unfall wurden neben dem Todesopfer noch zwei weitere Schweizer verletzt. Der 67-jährige Mann und die 62-jährige Frau mussten per Rettungshelikopter ins Universitätsspital Besançon geflogen werden.

Die Ursache des Unfalls wird von der Polizei geklärt. Zudem wurden von allen Beteiligten toxikologische Proben genommen.