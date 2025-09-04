In Frankreich wurde ein junger Schweizer mehrere Tage gefangen gehalten. Der 20-Jährige konnte in Valence von einer Eliteeinheit befreit werden. Der Fall hängt mit Kryptowährungen zusammen.

1/4 In Frankreich wurde ein 20-jähriger Schweizer gefesselt aufgefunden. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Schweizer in Frankreich entführt und von Eliteeinheit GIGN befreit

Entführung steht im Zusammenhang mit Kryptowährungen

Angela Rosser Journalistin News

Am vergangenen Sonntag führte die französische Eliteeinheit GIGN in Valence eine geheime Operation in einer Snackbar in der Rue d'Asti im Stadtteil Fontbarlettes in Valence durch. Die Bar war offenbar ein Rückzugsort einer Gruppe von Entführern, wie «Le Dauphiné» berichtet.

Die Spezialeinheit half dabei, einen etwa 20-jährigen Schweizer zu befreien, der unter mysteriösen Umständen entführt und mehrere Tage als Geisel gehalten wurde. Die Entführung steht im Zusammenhang mit Kryptowährungen, heisst es.

Einsatzkräfte fanden den jungen Mann gefesselt in einem Gebäude. Insgesamt wurden sieben Verdächtige verhaftet, die möglicherweise an der Entführung beteiligt waren. Diese sollen am 4. September 2025 vor die interregionale Spezialjustizbehörde in Lyon gestellt werden.