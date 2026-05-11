In Spanien ist ein 40-jähriger Portugiese mit einem Auto mit Schweizer Kennzeichen verunglückt. Nach einem Aufprall fing das Fahrzeug Feuer. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 40-jähriger Portugiese bei Unfall in Spanien auf A-11 tödlich verunglückt

Auto mit Schweizer Kontrollschildern brannte aus, Fahrer starb im Fahrzeug

Unfallzeit: 1.20 Uhr, Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch

Daniel Macher Redaktor News

Ein 40-jähriger Mann portugiesischer Nationalität ist in der Nacht auf Montag auf einer Autobahn in Spanien gestorben. Wie «El Confidencial» berichtet, kam es auf der A-11 bei Fresno de la Ribera in der Provinz Zamora zu einem schweren Unfall, bei dem das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke prallte und anschliessend in Brand geriet.

Der Wagen, der mit Schweizer Kontrollschildern unterwegs war, ging nach dem Aufprall in Flammen auf. Der Fahrer wurde im vollständig ausgebrannten Auto tot aufgefunden. Laut Ermittlern handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen portugiesischen Staatsbürger, der sich auf der Fahrt in Richtung Portugal befand. Die endgültige Identifikation steht jedoch noch aus, da diese erst durch DNA-Analysen bestätigt werden kann.

Schweizer Kennzeichen sorgt für Verwirrung

Die Tatsache, dass das Fahrzeug Schweizer Kennzeichen trug, erschwerte die ersten Abklärungen erheblich. Zunächst gingen die Behörden davon aus, dass es sich um einen in der Schweiz wohnhaften Lenker handeln könnte, der auf dem Weg nach Spanien oder Portugal war – eine Route, die von vielen Auswanderern regelmässig genutzt wird.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.20 Uhr morgens im Abschnitt Kilometer 443 der A-11 in Fahrtrichtung Portugal. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Lenker aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen die Leitplanke und wurde aus der Fahrspur geschleudert. Kurz darauf fing das Auto Feuer.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Ein Augenzeuge alarmierte die Rettungskräfte, nachdem er das brennende Fahrzeug bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte – darunter die Feuerwehr der Provinz Zamora, die Guardia Civil de Tráfico sowie Sanitätspersonal – konnten nur noch den Tod des Lenkers feststellen.

Auch die portugiesische Nationalgarde wurde in die Identifikationsarbeiten einbezogen. Der Leichnam wurde zur forensischen Untersuchung ins Institut für Rechtsmedizin in Zamora überführt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.