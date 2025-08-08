DE
Tod von Geiseln und Soldaten
Opposition bezeichnet Gaza-Übernahme als «Katastrophe»

Trotz der Einwände der Armeeführung will Benjamin Netanyahu den gesamten Gazastreifen einnehmen und die Palästinenser vertreiben. Die Opposition sieht dadurch grosse Probleme und Gefahren.
Publiziert: 09:03 Uhr
Aktualisiert: 09:19 Uhr
Der Oppositionsführer Israels, Jair Lapid, bezeichnet die beschlossene Übernahme von Gaza als eine «Katastrophe».
Darum gehts

  • Lapid kritisiert Einnahme von Gaza als Katastrophe mit weitreichenden Folgen
  • Netanyahu lässt sich von rechtsextremen Koalitionspartnern beeinflussen
  • Sicherheitskabinett stimmt Plan zur Einnahme der Stadt Gaza zu
Angela Rosser

Israels Oppositionsführer Jair Lapid (61) hat die vom Sicherheitskabinett beschlossene Einnahme der Stadt Gaza als «Katastrophe» bezeichnet, die «zu vielen weiteren Katastrophen führen wird». Die geplante Eroberung der grössten Stadt des Gazastreifens werde zum Tod der Geiseln sowie der Tötung vieler israelischer Soldaten führen, schrieb Lapid auf der Plattform X.

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (75) habe sich entgegen den Einwänden der Armeeführung von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich treiben lassen, erklärte Lapid weiter. Die beiden ultrarechten Minister sind Verfechter der Idee, den Gazastreifen vollständig einzunehmen und die rund zwei Millionen dort lebenden Palästinenser zu vertreiben.

Das Sicherheitskabinett stimmte am frühen Morgen einem Plan zur Einnahme der Stadt Gaza zu. Vor Beginn der Sitzung hatte Netanyahu dem US-Sender Fox News gesagt, Israel wolle die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen, das Gebiet aber nicht dauerhaft besetzen. Es solle von der Hamas befreit werden, um es letztlich an andere Kräfte zu übergeben.

