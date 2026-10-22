In Tibet hat sich am Donnerstag am späten Abend ein heftiges Erdbeben ereignet. Es handelte sich dabei um ein Beben der Stärke 7,0.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

In der autonomen Region Tibet hat sich am Donnerstag gegen 22.30 Uhr (Ortszeit) ein heftiges Erdbeben ereignet. Das meldet unter anderem das Helmholtz Zentrum für Geoforschung. Demnach hatte das Beben eine Stärke von 7,0.

Erdbeben mit einer solchen Magnituden-Stärke sind besonders gefährlich. Gebäude können einstürzen. Das Erdbeben in Tibet ereignete sich in einer gebirgigen Region.

Stärkstes Erdbeben seit Januar 2024

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den chinesischen Erdbebendienst CENC berichtet, lag das Epizentrum in einem hoch gelegenen Bezirk Nagqu im Norden Tibets. Weiter heisst es, es handele sich um das stärkste Erdbeben in China seit Januar 2024.

Ob es Opfer oder Schäden gibt, ist bislang nicht bekannt.