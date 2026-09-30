Drei Pannen auf einer Fahrt: Ein Zürcher erlebte auf der Heimreise von Paris eine Zug-Odyssee. Er kam erst mit massiver Verspätung zu Hause an. Mit Uber.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TGV von Paris nach Zürich hatte am Dienstag drei Zwischenfälle

Brände, Wildschweine und Gleisprobleme sorgten für rund drei Stunden Verspätung

Passagier Arno kam erst Mittwoch um 2.30 Uhr in Zürich an

Guido Felder Ausland-Redaktor

«Es war die verrückteste Zugfahrt meines Lebens», sagt Arno*, 28-jähriger Softwarearchitekt aus Zürich. Nach einem Wochenende mit Kollegen in Paris wollte er am Dienstagabend entspannt die Heimreise antreten: 18.22 Uhr ab Gare de Lyon, geplante Ankunft in Zürich um 22.48 Uhr. Doch der TGV sollte sein Ziel erst mit enormer Verspätung erreichen.

Nach eineinhalb Stunden kam der Zug bei Plombières-lès-Dijon zum ersten Mal zum Stillstand. Neben den Gleisen wüteten zwei grosse Flächenbrände, die gemäss lokalen Medien rund zehn Hektar Land verwüsteten und einen Grosseinsatz von knapp 120 Feuerwehrleuten erforderten. Die vermutete Ursache: Brandstiftung.

Die Plattform dijon-actualites.fr berichtete, dass wegen der Brände der Bahnverkehr um Dijon schwer gestört worden und es zu Verspätungen von bis zu drei Stunden gekommen sei. TGV Lyria schrieb auf der Homepage von «verlängerter Reisezeit».

Wildschweine erfasst

Kaum rollte der TGV wieder, folgte der nächste Schreckmoment: Eine Notbremsung erschütterte den Zug. «Wir haben bei voller Fahrt Wildschweine erfasst», erzählt Arno. Es folgte ein weiterer langer Halt, um die Zugkomposition auf mögliche Schäden zu überprüfen, bevor das Signal endlich wieder auf Grün sprang.

Mit rund drei Stunden Verspätung blieb der Zug schliesslich kurz vor Basel erneut stehen. «Laut Durchsage gab es ein Problem mit den Gleisen», so Arno. Zu diesem Zeitpunkt war die Stimmung im Zug längst gereizt. Nach der verspäteten Ankunft waren sämtliche Anschlusszüge der Passagiere bereits abgefahren.

Immerhin reagierten die SBB kulant und übernahmen die Kosten für die individuelle Weiterreise. Arno nahm ein Uber nach Zürich. Die Rechnung von 130 Franken stellte er den SBB aus. Erst am Mittwochmorgen um 2.30 Uhr kam er müde zu Hause an. Sein Fazit: «Einfach verrückt – drei völlig unabhängige Zwischenfälle auf ein und derselben Fahrt.»

*Name bekannt