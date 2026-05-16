Ein hoher IS-Anführer wurde in einer gemeinsamen Operation der USA und Nigerias getötet. Abu-Bilal al-Manuki starb im Tschadseebecken. Präsident Tinubu bezeichnete die Aktion als schweren Schlag gegen den IS.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US- und nigerianische Truppen töten IS-Anführer Abu-Bilal al-Manuki

Er galt als zweithöchster IS-Führer und stammte aus Borno

Ermordung 2026 im Tschadseebecken nach USA-Einstufung als Terrorist 2023

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein hochrangiger Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat wurde bei einem gemeinsamen Einsatz von US- und nigerianischen Streitkräften getötet. Nigerias Präsident Bola Tinubu bestätigte den Erfolg der Operation am Samstag. «Unsere entschlossenen nigerianischen Streitkräfte haben zusammen mit den Streitkräften der Vereinigten Staaten eine gewagte gemeinsame Operation durchgeführt, die den Reihen des Islamischen Staates einen schweren Schlag versetzt hat.» Dies berichtete BBC News.

Bei dem Einsatz im Tschadseebecken starben Abu-Bilal Al-Manuki, der als «zweithöchster Anführer des IS weltweit» galt, sowie mehrere seiner engen Vertrauten. Die Region gilt in Nigeria als IS-Hochburg. Al-Manuki wurde von den USA 2023 als «Globaler Terrorist» eingestuft.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete Al-Manuki als «den aktivsten Terroristen der Welt». Laut dem nigerianischen Militär wurde die «präzise Operation» durch die gelungene Partnerschaft zwischen der Armee Nigerias und dem US-Militär ermöglicht. Der Tod des Anführers ist ein weiterer Schlag für den IS, nachdem 2019 bereits Abu Bakr al-Baghdadi getötet wurde.