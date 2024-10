Israels Armee hat Jahia Sinwar, den Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023, getötet. In den vergangenen 12 Monaten wurden insgesamt 15 hochrangige Terroristen ausgelöscht. Doch wird dies den erhofften Sieg im Krieg gegen den Terror bringen?

Israel will die Hamas «enthaupten» – aber was bringt das?

Terror-Anführer wie Jahia Sinwar (†61) werden am Laufmeter getötet

Der Tod des Hamas-Führers Jahia Sinwar ist Israels «Osama bin Laden»-Moment. Netanyahu erklärte ihn zu Beginn des Kriegs zum «toten Mann», nun ist er es wirklich. Foto: Getty Images

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Im vergangenen Jahr tötete Israel mindestens 15 hochrangige Mitglieder der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah. Vor allem in den vergangenen zwei Monaten jagte eine Todesmeldung die nächste. Es ist eine Art morbide Höchstleistung des israelischen Verteidigungsapparats. Zuletzt tötete Israels Armee Jahia Sinwar (†61), den Verantwortlichen für den Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023. Damit löst Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (74) sein Versprechen ein, die Verantwortlichen für den 7. Oktober auszulöschen. Doch kann eine Organisation wie die Hamas so wirklich besiegt werden?