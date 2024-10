Mohammed Sinwar dürfte laut Experten neuer Chef der Hamas werden. Foto: X/IDF

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Zuerst Hamas-Militärchef Mohammed Deif (†59), dann Hamas-Politchef Ismail Haniyya (†62) und jetzt Hamas-Führer Yahya Sinwar (†61): Den Israelis ist es innert nur drei Monaten gelungen, die wichtigsten Hamas-Köpfe zu neutralisieren, sprich zu töten.

Der Schlag gegen Yahya Sinwar am Mittwoch trifft die Hamas zwar empfindlich. Doch wie bei einer Hydra wird ihn schnell ein anderer Kopf ersetzen. Im Vordergrund steht laut dem Institute for the Study of War (ISW) Yahyas jüngerer Bruder Mohammed Sinwar (49). Brutal wie sein älterer Bruder steht er in Israel ebenfalls seit Jahren auf der Todesliste.