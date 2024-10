Schien verletzt und am Ende seiner Kräfte Drohne filmt die letzten Momente von Hamas-Führer Sinwar (†62)

In seinen letzten Minuten sass er verletzt in einem Sessel, am Ende seiner Kräfte. Dann löschte ihn eine israelische Panzergranate aus. Drohnenaufnahmen zeigen die letzten Augenblicke von Hamas-Chef Yahya Sinwar.