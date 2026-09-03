Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Terminal 1 am Flughafen Berlin-Brandenburg evakuiert wegen Gefahrgut-Alarm
- Frau meldete gefährliche Substanz, Gefahr konnte nicht ausgeschlossen werden
- Hunderte Passagiere mussten Gebäude verlassen, Ursache wird untersucht
Janine EnderliRedaktorin News
Die Polizei hat am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) das Terminal 1 evakuiert. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber «Focus Online».
Die Passagiere wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie wartende Fluggäste auf Informationen warten.
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Eine Frau habe offenbar gegenüber der Bundespolizei angegeben, sie habe einen gefährlichen Stoff dabei. «Bei der unbestimmten Substanz konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden», sagte der Sprecher dem Nachrichtenportal. Deswegen sei der Gefahrgut-Alarm ausgelöst worden.
+++Update folgt+++