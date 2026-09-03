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Terminal 1 evakuiert
Berliner Flughafen wegen «gefährlichem Stoff» geräumt

Am Flughafen Berlin-Brandenburg wurde das Terminal 1 evakuiert, nachdem eine Frau gefährliche Substanzen gemeldet hatte. Die Polizei konnte eine Gefahr nicht ausschliessen und löste Gefahrgut-Alarm aus.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Aktualisiert: vor 50 Minuten
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Die Passagiere wurden in Sicherheit gebracht.
Foto: Screenshot X

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Terminal 1 am Flughafen Berlin-Brandenburg evakuiert wegen Gefahrgut-Alarm
  • Frau meldete gefährliche Substanz, Gefahr konnte nicht ausgeschlossen werden
  • Hunderte Passagiere mussten Gebäude verlassen, Ursache wird untersucht
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Janine EnderliRedaktorin News

Die Polizei hat am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) das Terminal 1 evakuiert. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber «Focus Online»

Die Passagiere wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie wartende Fluggäste auf Informationen warten. 

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Eine Frau habe offenbar gegenüber der Bundespolizei angegeben, sie habe einen gefährlichen Stoff dabei. «Bei der unbestimmten Substanz konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden», sagte der Sprecher dem Nachrichtenportal. Deswegen sei der Gefahrgut-Alarm ausgelöst worden.

+++Update folgt+++

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