Am Flughafen Berlin-Brandenburg wurde das Terminal 1 evakuiert, nachdem eine Frau gefährliche Substanzen gemeldet hatte. Die Polizei konnte eine Gefahr nicht ausschliessen und löste Gefahrgut-Alarm aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Terminal 1 am Flughafen Berlin-Brandenburg evakuiert wegen Gefahrgut-Alarm

Frau meldete gefährliche Substanz, Gefahr konnte nicht ausgeschlossen werden

Hunderte Passagiere mussten Gebäude verlassen, Ursache wird untersucht

Janine Enderli Redaktorin News

Die Polizei hat am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) das Terminal 1 evakuiert. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber «Focus Online».

Die Passagiere wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie wartende Fluggäste auf Informationen warten.

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Eine Frau habe offenbar gegenüber der Bundespolizei angegeben, sie habe einen gefährlichen Stoff dabei. «Bei der unbestimmten Substanz konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden», sagte der Sprecher dem Nachrichtenportal. Deswegen sei der Gefahrgut-Alarm ausgelöst worden.

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