Die geplante Hinrichtung von Christa Pike in Nashville scheiterte am Mittwochabend. Zwei Giftspritzen blieben wirkungslos. Die verurteilte Mörderin wurde ins Spital gebracht und medizinisch behandelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hinrichtung von Christa Pike (50) in Tennessee scheiterte am Mittwochabend abrupt

Giftinjektion machte Pike bewusstlos, aber sie überlebte mit Herzschlag

Pike seit 1996 zum Tode verurteilt, Opfer war 19-jährige Colleen Slemmer

Janine Enderli Redaktorin News

Die geplante Hinrichtung der einzigen Frau in Tennessees Todestrakt, Christa Pike (50), wurde am Mittwochabend (Ortszeit) in Nashville abrupt gestoppt, nachdem zwei Injektionen mit dem tödlichen Mittel Pentobarbital, auch bekannt als Giftspritze, nicht zum Tod führten.

Laut ihren Anwälten wurde Pike bewusstlos, behielt jedoch einen Herzschlag und begann, hörbar zu schnarchen, als die Giftinjektion erfolgte. Nach dem Abbruch der Hinrichtung wurde Pike ins Spital gebracht, wo sie medizinische Notversorgung erhielt.

Anwälte versuchten, Hinrichtung zu verhindern

Bisher gab es keine Stellungnahme der Behörden von Tennessee. Pike war 1996 zum Tode verurteilt worden, nachdem sie ein Jahr zuvor die 19-jährige Colleen Slemmer, zusammen mit ihrem Freund, brutal gefoltert und ermordet hatte. Ihre Anwälte hatten bis zuletzt versucht, die Hinrichtung zu verhindern.

Sie argumentierten, dass Pike als 18-Jährige psychisch krank war und die Geschworenen keine Gelegenheit hatten, mildernde Umstände wie den sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit zu berücksichtigen. «Ich war ein psychisch krankes 18-jähriges Kind», erklärte Pike in ihrem Gnadengesuch.

Gehörte Pike dem Satanismus an?

Tennessees Gouverneur hatte Anfang der Woche jedoch eine Begnadigung abgelehnt. Die Familie Slemmers hat seit 1995 auf die Vollstreckung des Urteils gewartet. Colleens Mutter, May Martinez, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press: «Nicht ein Tag vergeht, an dem ich nicht an Colleen denke. Feiertage sind am schlimmsten.» Sie reiste extra aus Florida nach Tennessee, um die Hinrichtung mitzuerleben.

Der Mord an Slemmers erschütterte die Stadt Knoxville, wo sich die Tat ereignet hat. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte Pike Slemmer mit einem Teppichmesser verletzt und sie mit einem grossen Stück Asphalt geschlagen. Bestimmte Aspekte des Verbrechens schürten während der «satanischen Panik» der 1980er und 1990er Jahre Ängste vor Satanskult. Shipp, Pikes Freund, hat zugegeben, dass er es war, der ein Pentagramm – ein sternförmiges Symbol, das mit dem Satanismus in Verbindung gebracht wird – in ihren Körper geritzt hat.