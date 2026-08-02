Italienische Marine fängt Russen-Tanker im Mittelmeer ab

Die italienische Marine hat am Sonntagmorgen einen russischen Tanker gestoppt. Die «Toa Payoh» gehört zur russischen Schattenflotte und war mit falscher Flagge unterwegs, um Sanktionen zu umgehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Italienische Marine stoppt russischen Tanker nahe Pantelleria im Mittelmeer

Tanker «Toa Payoh» auf EU-Sanktionsliste, unter kamerunischer Flagge unterwegs

EUNAVFOR-Mission IRINI überprüft Schiffe, um Sanktionen durchzusetzen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Es passierte nahe der italienischen Insel Pantelleria im Mittelmeer: Die italienische Marine hat am Sonntagmorgen einen Tanker der russischen Schattenflotte abgefangen. Das berichtet das Nachrichtenportal skytg24.

Das Kommando übernahm die «Thaon di Revel», das Flaggschiff der EUNAVFOR-Mission Med IRINI – die EU-Mission ist eine militärische Operation zur Überwachung des Mittelmeerraums. Die Soldaten kontrollierten das verdächtige Schiff «Toa Payoh». Der Grund: Der Tanker steht auf der EU-Sanktionsliste. Die Kontrolleure wollten zwingend die Nationalität des Schiffs überprüfen.

Die «Toa Payoh» war laut dem italienischen Verteidigungsministerium unter der Flagge Kameruns unterwegs. Die russische Schattenflotte trickst seit langem. Die Schiffe fahren oft unter fremden Flaggen, um ihre wahre Herkunft zu verschleiern und internationale Sanktionen zu umgehen.