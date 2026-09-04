Am Londoner Flughafen Gatwick herrscht am Freitagnachmittag Stillstand: Alle Flüge wurden gestoppt. Was ist passiert?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flughafen Gatwick in London stoppt am Freitagnachmittag Flugbetrieb wegen Problemen

Technisches Problem bei startendem Flugzeug, Start- und Landebahn blockiert

Flughafen bestätigt «technisches Problem» gegenüber «ITV News»

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagnachmittag wurden am Flughafen Gatwick in der britischen Hauptstadt London alle Flüge eingestellt. Grund ist laut «ITV News» ein «technisches Problem». Der Flughafen bestätigte dem Fernsehsender, dass die Start- und Landebahn derzeit gesperrt ist.

Ein Flugzeug befand sich zum Zeitpunkt der Sperrung auf der Start- und Landebahn. Mitarbeiter arbeiten laut Flughafen daran, es zu entfernen und den Flugbetrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.

«Aufgrund eines technischen Problems mit einem startenden Flugzeug ist unsere Start- und Landebahn derzeit gesperrt. Unsere Teams arbeiten daran, das Flugzeug zu bergen und den Flugbetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Sicherheit hat für uns wie immer oberste Priorität», sagte ein Sprecher.

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+++ Update folgt. +++