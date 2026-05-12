Grosse Störung bei Spotify

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Tausende Schweizer haben Probleme mit Spotify am 12. Mai 2026
- Die Störung betrifft weltweit Nutzer, Grund ist noch unbekannt
- Auf allestörungen.ch meldeten über 3000 Nutzer Probleme mit Spotify
Janine EnderliRedaktorin News
Bei Spotify klemmt es aktuell. Wie auf dem Portal allestörungen.ch zu sehen ist, melden in der Schweiz aktuell Tausende Nutzer Probleme mit dem Streaming-Dienstleister. Die Probleme scheinen international zu sein. So klagen auch in den sozialen Medien diverse Nutzer über Fehlermeldungen.
Was genau hinter der Störung steckt, ist unklar. Eine Stellungnahme von Spotify liegt noch nicht vor.
Auf X wundern sich diverse Nutzer in verschiedenen Sprachen über die Hintergründe. «Weiss jemand, was los ist?», heisst es beispielsweise. «Ist Spotify down?», fragt sich ein anderer Nutzer.
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