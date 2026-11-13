Tanker kollidiert im Hafen von New Orleans mit Raddampfer

Im Hafen von New Orleans ist ein Tanker mit einem vor Anker liegenden Raddampfer kollidiert. An Bord waren rund 129 Passagiere, ein Grosseinsatz läuft.

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag ist in der US-Grossstadt New Orleans im Bundesstaat New Orleans ein Tanker mit dem Raddampfer «American Heritage» kollidiert. Das bestätigte ein Pressesprecher des Hafens von New Orleans gegenüber dem Sender Fox 8. Zum Crash kam es gegen 12.30 Uhr Ortszeit.

Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich neben den Besatzungsmitgliedern etwa 129 Passagiere an Bord der American Heritage. Der Raddampfer lag im Missisippi-Hafen von New Orleans vor Anker, als der Tanker «Atlantic Asphalt» mit ihm kollidierte. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten, dass der Raddampfer umgekippt war.

So teuer ist die Mississippi-Kreuzfahrt auf der American Heritage

Ein Grosseinsatz läuft. Erste Passagiere werden an Land gebracht.

Die American Heritage gehört zur Flotte des Flusskreuzfahrtanbieters American Cruise Lines. Eine Kreuzfahrt über den Mississippi kostet mindestens 4000 US-Dollar (etwa 3350 Franken). Gegenüber ABC News bestätigte das Unternehmen ebenfalls, dass das Flusskreuzfahrtschiff in eine Kollision verwickelt wurde.

+++ Update folgt. +++