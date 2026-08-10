Übler Fall von Schusswaffengewalt auf dem Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg: Ein Mann wurde am Sonntagabend getötet. Die Polizei sucht die Täter. Sie sind auf der Flucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann (†30) am späten Sonntagabend in Berlin-Charlottenburg erschossen

Tatort war der Hardenbergplatz vor Bahnhof Zoologischer Garten

Berlin verzeichnet immer wieder Schusswaffenfälle

Marian Nadler Redaktor News

Bei einem Streit zwischen mehreren Menschen im Berliner Quartier Charlottenburg ist ein Mann (†30) am späten Sonntagabend erschossen worden. Das berichtet «Bild». Rettungskräfte rückten an, konnten für den Mann aber nichts mehr tun. Er starb noch am Tatort, wie die Berliner Polizei auf der Plattform X bestätigte.

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Die mutmasslichen Täter sind auf der Flucht. Zu den Schüssen kam es auf dem Hardenbergplatz vor dem Bahnhof Zoologischer Garten. Die Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen.

In der deutschen Hauptstadt sind Fälle von Schusswaffengewalt keine Seltenheit. Erst am frühen Sonntagmorgen schossen Unbekannte auf die Scheibe eines Lokals im Quartier Neukölln. Vor gut einer Woche wurde zudem ein Mann (38) im Stadtteil Schöneberg angeschossen.