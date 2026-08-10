DE
FR
Abonnieren
Schiesserei in Berlin endet tödlich
0:23
Ein Streit eskaliert:Schiesserei in Berlin endet tödlich

Täter auf der Flucht
Schüsse in Berlin – ein Toter (†30)

Übler Fall von Schusswaffengewalt auf dem Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg: Ein Mann wurde am Sonntagabend getötet. Die Polizei sucht die Täter. Sie sind auf der Flucht.
Publiziert: 10.08.2026 um 06:32 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 09:33 Uhr
1/7
Nächtlicher Polizeieinsatz am Bahnhof Zoo in Berlin.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mann (†30) am späten Sonntagabend in Berlin-Charlottenburg erschossen
  • Tatort war der Hardenbergplatz vor Bahnhof Zoologischer Garten
  • Berlin verzeichnet immer wieder Schusswaffenfälle
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Bei einem Streit zwischen mehreren Menschen im Berliner Quartier Charlottenburg ist ein Mann (†30) am späten Sonntagabend erschossen worden. Das berichtet «Bild». Rettungskräfte rückten an, konnten für den Mann aber nichts mehr tun. Er starb noch am Tatort, wie die Berliner Polizei auf der Plattform X bestätigte.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Die mutmasslichen Täter sind auf der Flucht. Zu den Schüssen kam es auf dem Hardenbergplatz vor dem Bahnhof Zoologischer Garten. Die Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen. 

In der deutschen Hauptstadt sind Fälle von Schusswaffengewalt keine Seltenheit. Erst am frühen Sonntagmorgen schossen Unbekannte auf die Scheibe eines Lokals im Quartier Neukölln. Vor gut einer Woche wurde zudem ein Mann (38) im Stadtteil Schöneberg angeschossen.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen