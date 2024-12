1/5 Mohammed al-Julani gilt als grösster Feind von Assad. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Julani kooperierte mit al-Kaida und kämpfte gegen US-Truppen im Irak

In den vergangenen Tagen ist Syrien erneut zum Schauplatz blutiger Schlachten geworden. Beobachter reiben sich überrascht die Augen: Wie konnte die Millionenstadt Aleppo innert zwei Tagen in die Hände islamistischer Rebellen fallen?

Die Metropole galt seit ihrer Rückeroberung durch die Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad (59) im Jahr 2016 als nicht mehr umkämpftes Gebiet. Nach einer Blitzoffensive herrschen dort jetzt die Kämpfer der Dschihadisten-Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS). Sie hören auf das Kommando von Anführer Mohammed al-Julani (42). Blick stellt dir den grössten Feind Assads vor.

Laut eigenen Angaben wurde Julani 1982 in Saudi-Arabien geboren. In der Vergangenheit spannte er bereits mit zahlreichen Terroristen zusammen. So kooperierte der Syrer mit den Führern von al-Kaida und kämpfte im Zweiten Golfkrieg gegen amerikanische Besatzungstruppen im Irak. In den Nullerjahren sass er angeblich mehrere Jahre in amerikanischen Militärgefängnissen ein, wo es offenbar auch zu Folterungen gekommen sei. Verifizieren lassen sich diese Aussagen nicht.

Julani präsentiert sich als «Befreier» von Minderheiten

Nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs schloss sich Julani 2011 einer dschihadistischen Miliz an. Mittlerweile steht der Islamisten-Chef der HTS vor, die als Nachfolge-Organisation der radikal-islamischen al-Nusra-Front gilt – einer salafistischen Terrororganisation, auf deren Konto viele Tote im Syrien-Krieg gehen.

Im neu aufgeflammten Konflikt inszeniert sich der Syrer als Retter unterdrückter Minderheiten. In einem Video, das von der HTS in den sozialen Medien verbreitet wurde, ist Julani zu sehen. «Wir werden, so Gott will, als Befreier in Aleppo einmarschieren», sagt er in einen Telefonhörer.

«Wir kommen nach Aleppo, um die Unterdrückung der Menschen zu beenden», führt Julani im Video aus. Er habe seine Soldaten angewiesen, die Häuser der Bewohner nicht zu betreten und für Sicherheit zu sorgen. «Fällt keine Bäume, erschreckt keine Kinder und flösst unserem Volk, gleich welcher Religion, keine Angst ein», heisst es in einem Statement, das extra auf Englisch übersetzt wurde.

«Eiserne Hand» versus moderaten Anstrich

Das neue Gesicht Julanis erstaunt. Der Grund: Die streng islamistische Haltung der HTS wurde in der Vergangenheit mit «eiserner Hand» durchgesetzt. Darauf lassen zahlreiche Berichte und Einschätzungen schliessen. Die «NZZ» schreibt von grausamen Foltermethoden, Morden an Journalisten und gewaltsamen Verhaftungen durch die HTS.

Weil die Miliz 2018 von den USA als Terrororganisation eingestuft wurde, litten die finanziellen Zuflüsse der Organisation stark. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten waren seit diesem Zeitpunkt stark eingeschränkt, was in einem Verlust der Einnahmequellen mündete.

Klare Strategie

Aus diesem Grund versuche Julani, moderner zu agieren und von seinem harten Kurs abzuweichen, heisst es. Gegen aussen stellt sich der Syrer als fürsorgliche Vaterfigur dar: So posierte er während des Fastenmonats Ramadan mit Waisenkindern und zelebrierte das Fastenbrechen gemeinsam mit ihnen. Auch gegenüber anderen Religionen zeigte sich der Islamist offener als früher.

Laut Experten stecke hinter dieser Mässigung aber vor allem ein Ziel: Den Einfluss der HTS in der Region zu festigen und wieder mehr Zugang zu finanziellen Mitteln zu erhalten.