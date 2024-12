Syriens Machthaber Assad flieht am Sonntag aus Damaskus, doch sein Flugzeug verschwindet vom Radar. Quellen vermuten einen Abschuss und den Tod des syrischen Präsidenten.

1/6 Der syrische Präsident Baschar al-Assad soll am Sonntag aus Damaskus geflohen sein, doch Quellen berichten, dass sein Flugzeug abgeschossen wurde. Foto: AFP

Auf einen Blick Assad gestürzt, Damaskus eingenommen. Mutmasslicher Flugzeugabsturz mit Assad an Bord

Assads Flugzeug fiel innerhalb weniger Minuten von 3650 auf 1070 Meter

Christina Benz Redaktorin News

Der «Tyrann» Baschar al-Assad (59) sei gestürzt worden, verkündeten die syrischen Rebellen am Sonntag im Staatsfernsehen. Die Rebellen hatten zuvor die syrische Hauptstadt Damaskus eingenommen. Damit endet die 24-jährige eiserne Herrschaft Assads über das Land im Nahen Osten. Nun die nächste dramatische Wende: Assad soll bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein.

Gemäss Flugdaten von Flightradar24 startete das Flugzeug, in dem sich Assad befand, um 04.59 Uhr lokaler Zeit in Damaskus. Dies bestätigen zwei hochrangige Armeeoffiziere der Nachrichtenagentur Reuters. Doch 30 Minuten später um 05.29 Uhr endete die Flugdatenaufzeichnung. Flightradar- und 3D-Flightradar-Fotos zeigen den letzten Moment der Maschine.

«Wahrscheinlich wurde das Flugzeug abgeschossen»

Die Maschine, eine IL-76 der Syrian Air, flog zuletzt in einem steilen Bogen westlich von Homs und verlor dabei rasch an Höhe und Geschwindigkeit. Innerhalb weniger Minuten sank sie von 3650 auf 1070 Meter. Kurz vor dem Ende der Aufzeichnung stieg die Geschwindigkeit kurzzeitig wieder an, bevor das Flugzeug ausserhalb des libanesischen Luftraums nördlich von Akkar verschwand.

Eine syrische Quelle sagt, ohne näher darauf einzugehen: «Es ist vom Radar verschwunden, möglicherweise wurde der Transponder ausgeschaltet, aber ich glaube, die grössere Wahrscheinlichkeit ist, dass das Flugzeug abgeschossen wurde.»

Augenzeugen hörten eine laute Explosion

Berichten zufolge wurde Assads Flugzeug möglicherweise von einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen, die von einem kürzlich verlassenen Militärstützpunkt abgefeuert wurde, wie die «Bild» berichtet. Wie syria.news-pravda.com berichtet, hörten Augenzeugen eine Explosion nahe dem Dorf Al-Suwayri westlich von Homs.

Bilder vom Absturz gibt es bislang nicht. Ob Assad an Bord war und ob es Überlebende gibt, ist weiterhin unklar. Zwei syrische Quellen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters jedoch, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass Assad ums Leben gekommen ist.