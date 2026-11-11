SUV rast in Menschengruppe in Los Angeles

In Los Angeles ist ein weisser SUV in eine Gruppe von Strassenhändlern und Fussgängern gerast. Mindestens drei Menschen starben.

Darum gehts In North Hollywood fuhr ein weisser SUV in eine Gruppe von Strassenhändlern und Fussgängern

Laut Feuerwehr starben drei Personen noch vor Ort

Unter den Verletzten ist auch der mutmassliche Lenker

Gabriel Knupfer Redaktor News

Schock in Los Angeles: Ein weisser Toyota Sienna raste in North Hollywood in eine Gruppe von Strassenhändlern und Fussgängern. Drei Personen starben dabei laut der Feuerwehr von Los Angeles (LAFD) noch vor Ort.

Mindestens drei weitere Personen wurden in kritischem Zustand in örtliche Krankenhäuser gebracht. Unter den Verletzten befindet sich der mutmassliche Lenker, wie der Sender CNN berichtet. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar.

Mehr folgt.