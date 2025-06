Strenge Regeln in China werden ihm zum Verhängnis Deutscher Tourist wird vor Zugfahrt gefilzt

Ein deutscher Tourist wird am Bahnhof Shandong in China routinemässig kontrolliert. Bei der Durchsuchung finden Sicherheitsbeamte ein Messer und eine Säge in seinem Gepäck und beschlagnahmen sie direkt. Es gibt nämlich ein Gesetz in China, das der Tourist nicht kannte.

Publiziert: 08:00 Uhr