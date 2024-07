Trump blickte dem Tod ins Auge. Nur um Haaresbreite verfehlte der Attentäter am Samstag in Pennsylvania sein Ziel. Der Streifschuss könnte die USA vom Absinken in Bürgerkrieg bewahrt haben, sagt ein Experte.

1/5 Ein Zentimeter, der über Frieden in den USA entschied. Ein Streifschuss verletzte den früheren US-Präsidenten Donald Trump am Samstag am Ohr.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Trump machte noch eine sachte Kopfbewegung, dann fiel der Schuss, der die obere Ohrmuschel durchbohrte und – Bildern zufolge – wohl auch die Kopfhaut streifte. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (78) im absoluten Glück.

Hätte Attentäter Thomas Crooks (†20) das Gewehr nur einen Hauch abgedreht oder Trump sich etwas zurückgeneigt, die Kugel hätte in den Schädel des Ex-Präsidenten eingeschlagen. «Nur ein paar Zentimeter Unterschied, und Donald Trump hätte das Attentat wahrscheinlich nicht überlebt», analysiert Politico.

«Der grösste Glückspilz, der je gelebt hat»

Ein Mann, der gleich hinter Trump auf der Bühne in Butler, Pennsylvania, sass, meinte, Trump sei «nur um Haaresbreite» nicht ermordet worden. «Donald Trump war nur um Haaresbreite von einer Ermordung entfernt», so Joseph Meyn zu Journalisten. «Hätte er nicht nach links geschaut, wäre er direkt in den Kopf getroffen worden.»

Meyn, ein Arzt, war Zeuge, wie Corey C. (†50) neben ihm direkt von einer Kugel im Kopf getroffen wurde. C. sei auf der Stelle tot gewesen.

«Er hat Glück, dass die Kugel sein Ohr getroffen hat», so die Anwohnerin Vanessa Toves zu Medien.«Er ist der grösste Glückspilz, der je auf der Erde gelebt hat», sagte der US-Moderator Bill Maher (69) über Trump.

Einen Zentimeter von Bürgerkrieg entfernt

Arie Perliger, Dozent für Kriminologie und Justizstudien an der Universität von Massachussets, sagte dem Recherchenportal The Conversation, der «Fehlschuss» habe die USA womöglich vom Ausbruch von Bürgerkrieg bewahrt. «Im Grunde waren wir nur noch einen Zentimeter von einem möglichen Bürgerkrieg entfernt», so Perliger. «Ich denke, wenn Donald Trump heute tatsächlich tödliche Verletzungen erlitten hätte, wäre das Ausmass der Gewalt, das wir bisher erlebt haben, nichts im Vergleich zu dem, was in den nächsten Monaten geschehen wäre.»

Ein Zentimeter abgelenkt, und die Vereinigten Staaten wären womöglich in Gewalt versunken. «Ich denke», so Perliger, «das hätte ein neues Ausmass an Wut, Frust, Groll und Hass ausgelöst, wie wir es in den USA seit vielen, vielen Jahren nicht mehr erlebt haben.»