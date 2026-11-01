Die ukrainischen Warnsysteme wurden am Sonntagabend gehackt. Die Bevölkerung wurde vor einer Strahlengefahr gewarnt. In einigen Strassen wurden die Meldungen sogar über Lautsprecher durchgegeben.

Yannick Weber Newsdesk

Grosser Schreck für die ukrainische Bevölkerung am Sonntagabend. Die Handys der Einwohner des Landes erhielten Alarmmeldungen, die vor unmittelbar drohenden Gefahren warnten. In Kiew wurde insbesondere vor einer Strahlengefahr gewarnt. «Gehen Sie nicht nach draussen», hiess es, und: «Wenn Sie sich im Freien befinden, suchen Sie sofort im nächstgelegenen Gebäude Schutz.»

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«So einen Alarm hatten wir noch nie», kommentierte ein deutscher Korrespondent in der Ukraine. Auf den Handys gingen auch Benachrichtigungen ein, die vor «Strassenkämpfen» in Kiew und einem «Chemieangriff» in der Hauptstadt warnten. In einigen Strassen in Kiew und Lwiw seien die Warnungen über Lautsprecher durchgegeben worden, berichten die BBC und Fox News. Die Meldungen wurden über eine offizielle App verschickt, die normalerweise vor möglichen russischen Luftangriffen in der Ukraine warnt.

Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe bestätigte, es habe sich um Fehlalarme gehandelt und das System sei wahrscheinlich gehackt worden.