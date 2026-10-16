Störung in italienischem Luftraum – Chaos an Flughäfen

Störungen im Datenübertragungsnetz der italienischen Flugsicherung beeinträchtigen am Morgen den Flugverkehr in ganz Italien. Auch Swiss-Flüge ab Zürich wurden gestrichen.

Janine Enderli Redaktorin News

Der Flugverkehr in ganz Italien wird aktuell aufgrund einer Reihe von Störungen im Datenübertragungsnetz der Flugsicherung erheblich beeinträchtigt. «Angesichts des stetig steigenden Flugverkehrs und der anhaltenden Störungen wurden ab 6 Uhr morgens Massnahmen zur Verkehrsflussregulierung eingeführt, um die grösstmögliche Betriebssicherheit zu gewährleisten», so die italienische Flugsicherung Enav in einer Mitteilung. «Dies führte zu einer vorübergehenden Reduzierung der Kapazitäten für die Flugabfertigung im italienischen Luftraum.» In der Praxis mussten zahlreiche Flüge zwischen 6 Uhr und 8 Uhr morgens gestrichen werden.

Laut den Angaben auf der Website des Flughafens Zürich wurden heute Morgen auch mehrere Swiss-Flüge nach Italien gestrichen. Dazu zählen der Flug LX 1668 nach Bologna, der planmässig um 8.35 Uhr starten sollte, sowie der Flug LX 1612 von Zürich nach Mailand. Auch eine Verbindung nach Florenz wurde annulliert.

Enav arbeitet daran, die Ursachen der Störung zu ermitteln, damit der volle Systembetrieb schnellstmöglich wieder hergestellt werden kann.