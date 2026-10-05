Deutsche Forscher erhalten Nobelpreis

Zwei deutsche Forscher haben den Nobelpreis für Pyhsiologie oder Medizin gewonnen.

Angela Rosser Journalistin News

Die beiden deutschen Forscher Peger Hegemann (71) und Georg Nagel (73) haben gemeinsam mit Amerkamer Larö Deosseroth (54) den Nopelpreis für Physiologie oder Medizin gewonnen.

Zellen mit Licht aktivieren

Die drei Wissenschaftler werden für ihre wegweisenden Arbeiten auf dem Gebiet der Optogenetik ausgezeichnet. Mit dieser Methode lassen sich bestimmte Nervenzellen gezielt durch Licht aktivieren oder hemmen. Forschende können dadurch genauer untersuchen, wie einzelne Nervenzellen arbeiten und wie Gehirn und Nervensystem funktionieren.

Im vergangenen Jahr war der Medizin-Nobelpreis an Mary Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi für ihre Forschung zum Immunsystem gegangen.

Nobelpreis feiert Jubiläum

In den kommenden Tagen folgen die weiteren Nobelpreise: Physik am Dienstag, Chemie am Mittwoch, Literatur am Donnerstag und der Friedensnobelpreis am Freitag. Der Wirtschaftsnobelpreis wird am kommenden Montag bekannt gegeben.

Die Nobelpreise feiern 2026 zudem ein Jubiläum: Vor 125 Jahren, im Jahr 1901, wurden sie erstmals vergeben. Die Auszeichnungen sind in diesem Jahr mit jeweils zwölf Millionen schwedischen Kronen dotiert. Überreicht werden sie traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.