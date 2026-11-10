Sie trägt Autos, doch fast keiner darf darüberfahren: Eine neue Brücke in Thüringen kostet 12,4 Millionen Euro und soll dennoch vor allem Fussgängern und Velos dienen. Vor Ort wächst der Ärger über lange Umwege.

Darum gehts Am Hohenwartestausee entsteht für 12,4 Millionen Euro eine Brücke, doch Autos bleiben meist tabu

Fördergelder sind für Fuss- und Veloverkehr gebunden, passieren dürfen nur wenige Ausnahmen

In der Schweiz sorgen Brücken in Winterthur, Basel und auf Autobahnen ebenfalls für Kritik

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Teure Posse in Deutschland: Am Hohenwartestausee in Thüringen entsteht für 12,4 Millionen Euro eine neue Brücke. Doch normale Autofahrer dürfen sie gar nicht benutzen. Die 178 Meter lange Hängebrücke zwischen Altenbeuthen und Paska soll bis Ende 2028 fertig sein. Für Pendler, Touristen und Handwerker heisst das weiterhin: Statt in weniger als einer Minute über das Bauwerk zu rollen, müssen sie Umwege von bis zu 35 Kilometern fahren. Wie «Bild» berichtet, sorgt das vor Ort für gewaltigen Frust.

Der Grund für das Verbot: Bund und Land zahlen 11,4 Millionen Euro an Fördergeldern. Das Geld ist zweckgebunden für den Fuss- und Veloverkehr. Technisch hält die Konstruktion zwar Autos aus, für den normalen Verkehr bleibt sie dennoch tabu. Nur Busse, Blaulichtorganisationen, die Müllabfuhr und Anwohner aus zwei Dörfern dürfen passieren.

«Krücke statt Brücke»

Zusätzlich stellt Thüringen mit der Eröffnung der Brücke die Mühlenfähre ein – die einzige Autofähre im Bundesland. Ex-Landrat Hartmut Holzhey (68) spricht von einer «Krücke statt Brücke». Die Behörden wiegeln ab: Frühere Brückenvarianten seien technisch unmöglich, nicht bewilligungsfähig oder schlicht zu teuer gewesen.

Teure Bausünden kennt auch die Schweiz

Nicht nur im Nachbarland fliesst Steuergeld in fragwürdigen Beton, auch hierzulande sorgen Grossprojekte für Kopfschütteln.

Winterthur: 71 Millionen Franken für eine Brücke ohne Bahnhof

Ab Dezember soll die knapp 400 Meter lange Leonie-Moser-Brücke Busse und Velos über die Gleise bringen. Doch der zugehörige S-Bahn-Bahnhof Grüze Nord landete beim Bund auf dem Abstellgleis. Er kommt frühestens 2045. Kritiker wittern eine millionenteure Fehlplanung. Weiterer Ärger: Einzelne Rampen sind so steil, dass viele Velofahrer kapitulieren müssen.

Basel: 60 Millionen Franken für eine Geister-Passerelle

Die provisorische Passerelle am Bahnhof Basel sollte Pendlerströme entflechten. Das Resultat: Selbst zu Stosszeiten herrscht gähnende Leere. Schuld daran sind umständliche Zugänge, fehlende Läden und lange Wege zu den Trams. Das Provisorium bleibt mindestens bis 2045 stehen. Die SBB verteidigen den Bau und hoffen auf Besserung nach Abschluss weiterer Sanierungen.

ASTRA Bridge: 20 Millionen Franken – erst ein Flop, jetzt im Takt

Die mobile Baustellenbrücke sollte Staus auf Autobahnen verhindern. Bei der Premiere 2022 auf der A1 folgte das Debakel: Zu steile Auffahrten und Schritttempo sorgten für Stillstand. Für rund fünf Millionen Franken besserten die Ingenieure nach. Nach Einsätzen auf der A1 und A2 scheint das System endlich zu funktionieren. Der anfängliche Millionen-Flop ist damit weitgehend vergessen.