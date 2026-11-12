In St. Petersburg ist ein russischer Offizier getötet worden. Ein ferngezündeter Sprengsatz unter seinem Auto detonierte, als er aus einem Hof fahren wollte.

Darum gehts In St. Petersburg starb ein russischer Offizier durch einen Sprengsatz unter seinem Auto im Hof

Der Sprengsatz detonierte beim Ausfahren aus einem Hof und wurde per Fernzünder ausgelöst

Die Explosion zerschlug Busscheiben, vor zwei Monaten starb dort ein weiterer Militärangehöriger

Janine Enderli Redaktorin News

Heftige Erschütterungen in Millionenstadt: In St. Petersburg ist am Donnerstag ein russischer Soldat ums Leben gekommen. Ein unter seinem Auto angebrachter Sprengsatz sei detoniert, schreibt die russische Zeitung Kommersant. Es wurde ein Strafverfahren wegen Mordes eingeleitet.

Das Fahrzeug sei in die Luft geflogen, als der Militärangehörige gerade aus einem Hof im Stadtteil Schuschary fahren wollte. Der Sprengsatz sei durch einen Fernzünder bedient worden.

Schonmal Explosion an gleicher Stelle

Der Offizier soll für die Luftwaffe im Einsatz gestanden haben.

Durch die Wucht der Explosion seien die Scheiben eines Busses zersprungen, hiess es weiter. Bereits vor zwei Monaten soll ein russischer Militärangehöriger auf der gleichen Strasse – ebenfalls durch eine Autoexplosion – getötet worden sein.