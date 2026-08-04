Trump spricht von einer «letzten Chance» für den «verlogenen» Iran, sich mit den USA über Hormus und das Atomprogramm zu einigen – sonst drohe dem Land die «Enthauptung». Widersprüchliche Aussagen aus Teheran lassen Zweifel an einer diplomatischen Lösung aufkommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump fordert Iran ultimativ zu Öffnung der Hormus-Strasse auf

Ohne Einigung stehe das Land vor der militärischen «Enthauptung»

Trump nennt Irans Führung «verlogen»; diese dementiert Gespräche mit USA

Weiteres Frachtschiff vor Oman von Geschoss getroffen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

US-Präsident Donald Trump (80) schlägt gegenüber Iran schärfere Töne an. Vor Journalisten im Weissen Haus sagte er am Montag, die Islamische Republik stehe vor der «letzten Chance vor der Enthauptung».

Trump betonte, die Gespräche mit Teheran liefen wieder – auch wenn Iran dies bestreitet. «Wir reden gerade», so der Präsident. Er habe sich auf Bitten Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und weiterer Staaten bereiterklärt, den Dialog fortzusetzen.

Iran müsse nun endlich handeln, forderte Trump: «Das ist eine letzte Chance für sie, ein gutes Dokument zu unterschreiben.» Er wolle dem Land «jede letzte Chance vor der Enthauptung» geben.

Trump will Hormus heute wieder offen

Im Zentrum der Verhandlungen stehen die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus sowie die atomare Abrüstung Irans. Die Meerenge könnte laut Trump «buchstäblich schon heute» wieder offen sein, die Entnuklearisierung dagegen «eine Weile dauern».

Irans Aussenamt widersprach den Angaben Washingtons und erklärte, man verhandle einzig mit Oman über die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus.

«Verlogene» Iraner

Trump nannte Teheran daraufhin «verlogen». Öffentlich streite es ab, zu verhandeln, spreche aber mit den Amerikanern.

«Die iranische Führung ist unglaublich verlogen», schrieb Trump auf Truth Social. «Sie bittet um ein Treffen, manche würden sagen, sie bettelt darum, die Gespräche beginnen, und dann behaupten sie offen und stolz, dass sie keine Gespräche führen, dass über nichts gesprochen wird und dass sie sich nur mit ‹Oman› befassen.»

Weiteres Frachtschiff angegriffen

Die Lage bleibt angespannt: Am frühen Dienstag meldete die britische Marinesicherheitsbehörde (UKMTO), ein Frachtschiff sei in der Strasse von Hormus vor der Küste Omans von einem unbekannten Geschoss getroffen worden.